Российские военные доставили в Дамаск 250 тысяч доз коронавирусной вакцины "Спутник-Лайт", а также тесты COVID-19 и тонны гуманитарных грузов в рамках инициативы Министерства обороны по оказанию гуманитарной помощи.
"Дозы одноразовой вакцины и 1 миллион ПЦР-тестов были переданы сирийским властям, -сообщили в Минобороны России. — Они были доставлены в Сирию на военно-транспортном самолете Ил-76 в специальных термоконтейнерах, обеспечивающих соблюдение всех необходимых условий хранения".
Решение об отправке вакцин и тестов в Сирию было принято Владимиром Путиным по инициативе министра обороны Сергея Шойгу. Российская межведомственная оперативная группа прибыла в Дамаск вместе с пакетом гуманитарной помощи.
Перед группой во главе с начальником Центра управления национальной генерал-полковником Михаилом Мизинцевым поставлена задача помочь сирийским властям упорядочить их усилия по содействию возвращению сирийских беженцев, восстановлению страны и модернизации устаревших технологий.
"Россия будет регулярно отправлять подобные пакеты помощи, — сказал Мизинцев и уточнил, что помощь также включает около 160 тонн продовольствия, медикаментов, оборудования и различных других грузов.
ДЛЯ СПРАВКИ
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