Российские военные доставили в Сирию четверть миллиона доз Sputnik Light

Российские военные доставили в Дамаск 250 тысяч доз коронавирусной вакцины "Спутник-Лайт", а также тесты COVID-19 и тонны гуманитарных грузов в рамках инициативы Министерства обороны по оказанию гуманитарной помощи.

"Дозы одноразовой вакцины и 1 миллион ПЦР-тестов были переданы сирийским властям, -сообщили в Минобороны России. — Они были доставлены в Сирию на военно-транспортном самолете Ил-76 в специальных термоконтейнерах, обеспечивающих соблюдение всех необходимых условий хранения".

Решение об отправке вакцин и тестов в Сирию было принято Владимиром Путиным по инициативе министра обороны Сергея Шойгу. Российская межведомственная оперативная группа прибыла в Дамаск вместе с пакетом гуманитарной помощи.

Перед группой во главе с начальником Центра управления национальной генерал-полковником Михаилом Мизинцевым поставлена задача помочь сирийским властям упорядочить их усилия по содействию возвращению сирийских беженцев, восстановлению страны и модернизации устаревших технологий.

"Россия будет регулярно отправлять подобные пакеты помощи, — сказал Мизинцев и уточнил, что помощь также включает около 160 тонн продовольствия, медикаментов, оборудования и различных других грузов.

ДЛЯ СПРАВКИ

"Одноразовая" вакцина Sputnik Light — это более легкая версия Спутника V, который также был разработан национальным институтом Гамалеи. Он был зарегистрирован Минздравом России в конце марта.