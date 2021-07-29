У страха глаза велики: военные эксперты США обсуждают новую версию Су-57

В России в стадии разработки находится новая версия истребителя пятого поколения Су-57. Военные журналисты теряются в догадках о возможностях этого самолета. Особенно много внимания привлекла информация о том, что российские БПЛА "Охотник" будут управляться с борта истребителя.

"Охотник"

Согласно планам разработчиков ОКБ имени Павла Сухого, серийное производство тяжелых дронов данной модели будет налажено к 2024 году. Управлять беспилотниками действительно будет двухместный командирский самолет Су-57.

На данный момент главный вопрос американских военных журналистов состоит в том, способны ли запущенные в серийное производство еще в 2016 году одноместные истребители Су-57 управлять "Охотниками". Об этом разработчики, разумеется, не сообщают. Однако известно, что на данный момент на вооружении российской армии находится более 100 Су-57.

Как пишут сами американцы:

"командная версия самолета будет руководить целым роем из четырех таких БПЛА".

"Охотник" ориентирован на проведение разведывательных операций. Известно, что дроны будут передавать информацию командному самолету посредством бортовых датчиков. Остальная информация на данный момент не распространяется.

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