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Россия может создать двухместную версию истребителя Су-57

Силовые структуры » Министерство обороны

Российские военно-промышленные производители могут создать двухместную версию истребителя пятого поколения Су-57.

Как сообщает издание topwar. ru, такое заявление сделал первый зампред коллегии Военно-промышленной комиссии России Андрей Ельчанинов. Он отметил, что такая версия самолёта предусматривается для иностранных покупателей, но может быть использована и для нужд ВКС РФ.

Отмечается, что в настоящее время уже идут переговоры с потенциальными иностранными покупателями о поставках Су-57.

Ельчанинов также сообщил, что испытания комплекса вооружения будут завершены в будущем году. Подчёркивается, что вооружение истребителя будет состоять из новых образцов оружия, созданных с нуля.

Автор: Максим Щегольков, Редактор: Надежда Яковлева
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