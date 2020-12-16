Российские военно-промышленные производители могут создать двухместную версию истребителя пятого поколения Су-57.
Как сообщает издание topwar. ru, такое заявление сделал первый зампред коллегии Военно-промышленной комиссии России Андрей Ельчанинов. Он отметил, что такая версия самолёта предусматривается для иностранных покупателей, но может быть использована и для нужд ВКС РФ.
Отмечается, что в настоящее время уже идут переговоры с потенциальными иностранными покупателями о поставках Су-57.
Ельчанинов также сообщил, что испытания комплекса вооружения будут завершены в будущем году. Подчёркивается, что вооружение истребителя будет состоять из новых образцов оружия, созданных с нуля.
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