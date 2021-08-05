Шойгу напомнил о планах СССР построить несколько городов в Сибири

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в Сибири нужно построить три-пять крупных городов, которые могли бы стать отраслевыми экономическими центрами.

Заявление прозвучало на встрече с учёными Сибирского отделения Российской академии наук.

"Нам необходимо в Сибири построить три, а лучше пять крупных центров научно-промышленных, экономических центров, проще говоря — городов с населением 300-500 тысяч, лучше — до миллиона человек", — сказал глава Минобороны.

Шойгу отметил, что нужно не просто построить города, но и сделать их ориентированными на определённую сферу деятельности, сообщает РИА Новости.

Министр сказал, что подобные планы существовали незадолго до распада Советского Союза. Данный проект не был реализован по "известным причинам", подчеркнул глава оборонного ведомства.

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