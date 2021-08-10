Daily Express: Запад получил от России и Китая пугающее предупреждение

Западные военные эксперты выражают опасение по поводу укрепляющегося военного сотрудничества между Россией и Китаем. Накануне военные двух стран начали учения на территории КНР. Аналитики Daily Express считают, что манёвры Москвы и Пекина являются для Запада "леденящим кровь и душу предупреждением".

В российско-китайских учениях принимают участие более 10 тысяч военнослужащих. Стороны уделяют внимание "раннему предупреждению и разведке, радиоэлектронной борьбе и совместному взаимодействию".

Журналисты Daily Express назвали учения "леденящим душу предупреждением" для Запада. Мероприятие проходит на фоне очередного витка ухудшения отношений Москвы и Пекина с западными странами. Впервые в истории российские военные участвуют в манёврах, которые проходят в КНР. Кроме того, военные из РФ получат доступ к китайской бронетехнике.

Авторы статьи опасаются, что в будущем Россия и Китай могут создать военные командные центры для координации совместной работы. Однако пока преждевременно говорить о полноценном военном союзе.

Специалист по международным отношениям Родерик Ли считает, что Россия может начать давать Китаю доступ к своим космическим активам или средствам связи.

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