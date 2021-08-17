Генерал-"афганец": Кабул был обречен Штатами на позорную капитуляцию

Падение Кабула перед талибами было лишь вопросом времени, поскольку вывод американского контингента деморализовал афганскую армию.

Так заявил в интервью RT участник боевых действий в Афганистане генерал-полковник Георгий Шпак.

"Афганская армия, обученная и вооруженная США, не воевала. Она деморализована, и её солдаты во всех гарнизонах бросились в бегство уже после первого столкновения, зная, что никто не собирается им помогать. Поэтому талибы не собирались штурмовать Кабул: они заранее знали, что город обречен на позорную капитуляцию", — заявил отставной военный.

"Разграбить страну и бросить ее в дрейф"

Шпак, командовавший 350-м воздушно-десантным полком, который участвовал в блокировании ключевых центров во время штурма дворца афганского диктатора Хафизуллы Амина в декабре 1979 года, подчеркнул, что нынешняя ситуация еще раз показала миру, "как нагло и безжалостно США бросают своих союзников, как мало стоят их обещания".

"Если кто-то не понимал этого на примерах Югославии и Ливии, — говорит он, — Афганистан продемонстрировал, что США могут принести только контролируемый беспорядок народам, которых они пытались "осчастливить" своей "демократией. На самом деле их политика абсолютно цинична: разграбить страну и бросить ее в дрейф. Возможно, события последних недель дали пищу для размышлений многим политикам во многих странах, включая Украину", — прокомментировал он.

"Им не нужен всемирный халифат"

Военный эксперт назвал" сценарием для отпугивания " предположения о том, что талибы станут представлять угрозу соседним странам Центральной Азии, в частности Таджикистану, Узбекистану и Туркменистану.

"Они не собираются вести войну за пределами своей страны. "Талибы являются заядлыми националистами и скоро вытеснят боевиков за пределами Афганистана", -сказал Шпак, имея в виду членов ИГИЛ* и других джихадистских группировок из Сирии и Ирака, которые присоединились к "Талибану*". — Им не нужен всемирный халифат, как пытаются убедить всех исламские ультрарадикалы. Им нужен Афганистан, и они его получили".

Ветеран-афганец отметил, что сейчас талибы стремятся получить мировое признание в качестве официальной власти своей страны.

Напомним, в минувшее воскресенье талибы захватили Кабул и прекратили наступление по всему Афганистану. Президент Ашраф Гани бежал из страны.

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