Самолет Минобороны РФ не смог попасть в Иран и вернулся

Самолет Ту-154М Минобороны России не сумел попасть в воздушное пространство Ирана и вынужден был вернуться назад.
На скриншоте маршрута полета, опубликованном в Telegram-канале "Военный обозреватель", видно, что самолет развернулся около иранской границы и вернулся в Астрахань.
Неизвестно, почему воздушное судно оборонного ведомства получило запрет на полет в воздушном пространстве Ирана.
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