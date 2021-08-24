Самолет Минобороны РФ не смог попасть в Иран и вернулся

Самолет Ту-154М Минобороны России не сумел попасть в воздушное пространство Ирана и вынужден был вернуться назад.

На скриншоте маршрута полета, опубликованном в Telegram-канале "Военный обозреватель", видно, что самолет развернулся около иранской границы и вернулся в Астрахань.

Неизвестно, почему воздушное судно оборонного ведомства получило запрет на полет в воздушном пространстве Ирана.

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