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Самолет Минобороны РФ не смог попасть в Иран и вернулся

Силовые структуры » Министерство обороны

Самолет Ту-154М Минобороны России не сумел попасть в воздушное пространство Ирана и вынужден был вернуться назад.

На скриншоте маршрута полета, опубликованном в Telegram-канале "Военный обозреватель", видно, что самолет развернулся около иранской границы и вернулся в Астрахань.

Неизвестно, почему воздушное судно оборонного ведомства получило запрет на полет в воздушном пространстве Ирана.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Александр Артамонов
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