Умер Герой России Роман Шадрин

Ветеран Чеченской войны боролся за жизнь до последнего.

Герой России, ветеран Чеченской войны Роман Шадрин умер в Екатеринбурге на 55-м году жизни, сообщает издание URA. RU со ссылкой на источники в медицинской среде.

По словам издания, Роман Александрович был жизнерадостным человеком и не подозревал, что у него прогрессирует онкологическое заболевание. Болезнь развивалась стремительно, мужчина "сгорел почти за месяц":

Использовали все шансы, вызывали даже экстрасенсов. Напоследок открыл глаза, чтобы попрощаться с женой — она была в палате.

Источник отметил, что Роман Шадрин хотел жить и боролся до конца "как и подобает герою". Информацию о смерти Шадрина подтвердила его супруга Наталья.

Роман Шадрин родился 23 января 1967 года в Ростовской области. С 25 декабря 1994 года участвовал в первой чеченской кампании и через год был удостоен звания Герой России.

После окончания службы Шадрин работал депутатом городской думы Екатеринбурга и директором ЦПКиО. Позже возглавлял организацию "Герои России".

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