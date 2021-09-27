Глава СВР: в Афганистане мы имеем то, что посеяли Штаты

Глава Службы внешней разведки России уверен, что ситуация в Афганистане является "следствием пагубной политики США".

"Они не учли собственных возможностей", — заявил RT Сергей Нарышкин, добавив, что нормализация ситуации в Афганистане сейчас является "компетенцией всех региональных держав".

Глава Службы внешней разведки России считает, что ситуация в Афганистане является "следствием пагубной политики США".

Об этом Сергей Нарышкин заявил в интервью RT.

"Поспешное отступление войск США из Афганистана и побег марионеточного правительства этой страны — следствие пагубной политики США и проводимой ими линии навязывания собственной модели социального развития в регионе, — сказал директор СВР (цитата RT). — Они не учли своих возможностей. Они не хотели смотреть правде в глаза. А правда в том, что США больше не могут выполнять функцию глобальной гегемонистской силы, взятую ими на себя".

Нарышкин уточнил, что Вашингтон в настоящее время "пытается сохранить влияние и контроль над этим районом, укрепляя свои позиции в странах Центральной Азии".

По его словам, после бегства из Афганистана Вашингтон "оставил позади разрушенную экономику, рост террористических группировок, растущие этнические и национальные противоречия, рост экспорта наркотиков и контрабанды оружия". В связи с этим директор СВР подчеркнул, что нормализация ситуации в Афганистане сейчас является "компетенцией всех региональных держав", включая Россию, Китай, Индию, Пакистан, Иран и страны Центральной Азии.

"Взаимодействие спецслужб сейчас имеет большое значение", — сказал Нарышкин, добавив, что Москва ведёт "интенсивный диалог" со спецслужбами упомянутых стран. При этом, по его мнению, западные государства также должны участвовать в афганском диалоге, так как именно их действия привели к сложившейся ситуации в Афганистане.

Что касается последнего доклада американской разведки, которая считает, что терроризм представляет для американской нации меньшую угрозу, чем Россия, Нарышкин заявил, что "меняющаяся ситуация в мире, включая недавние события в Афганистане, даёт Вашингтону хорошую основу для переосмысления своего рейтинга угроз".

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