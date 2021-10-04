Власти Японии сделали представление России из-за ракетных стрельб в море

Токио сделал представление российским властям из-за учений военно-морского флота РФ в Японском море.

По словам генерального секретаря правительства Японии Кацунобу Като, ракетные стрельбы запланированы с 4 по 9 октября. Однако в Токио обеспокоены тем, что Россия будет использовать для учений часть исключительной экономической зоны Японии.

В связи с этим и было решено сделать официальное представление РФ, в котором сказано, что японские власти "внимательно следят" за организацией всех действий в море, передаёт РИА Новости.

Добавим, что Япония довольно часто протестует против учений российских военнослужащих в Тихоокеанском регионе. Так, в августе власти страны негативно оценили планы РФ на проведение манёвров в районе курильского Итурупа, а в июле они раскритиковали организацию стрельб на острове Кунашир.

Эксперты считают, что все эти вопросы мог бы урегулировать мирный договор, который до сих пор не заключён между странами.

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