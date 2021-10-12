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В Сирии опровергли "столкновение" российского и американского вертолётов

Силовые структуры » Министерство обороны

Представитель Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в САР в разговоре с Pravda.Ru прокомментировал информацию о "столкновении" американского и российского вертолётов. Об инциденте в воздухе 12 октября сообщил портал Avia. pro.

В Сирии опровергли "столкновение" российского и американского вертолётов

Представитель Центра заявил, что ему неизвестно о каких-либо "столкновениях" в воздухе Сирийской Арабской Республики, равно как об иных инцидентах с участием ВКС России, которые "требовали бы минимального деконфликтинга".

Инцидент якобы произошёл у сирийского города Джараблус. Avia. pro сообщил со ссылкой на источники в САР о том, что американские военные не предупредили российских коллег о полёте вертолёта AH-64 Apache.

Поведение американцев якобы стало причиной того, что российский Ка-52 был направлен на перехват Apache, что и было названо "первым столкновением" между вертолётами такого типа.

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Александр Артамонов
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