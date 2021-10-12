Российский и американский вертолёты чуть не столкнулись над Сирией

Очевидцы увидели как боевые вертолёты "разошлись" буквально в нескольких метрах от столкновения. Российский Ка-52 впервые был так "близко" с американским AH-64 Apache.

По сообщению Аvia.pro, сирийские источники рассказали, о какой-то "загадочной миссии" военных США в районе города Джараблус на севере Сирии.

Видимо, американская сторона не посчитала нужным предупредить российских военных о вылете. Что едва не закончилось трагедией.

Издание уточняет, что инциденты между военными на сирийской земле не новость. Так, в 2020 году российский БТР протаранил американский бронемобиль и "протащил" его несколько метров.

ЧП произошло из-за того, что военные США решили "поиграть в шашки", когда шла российская колонна техники. Бронемобиль подрезал танк и оказался смят гусеничным механизмом. О пострадавших власти так и не сообщили. В любом случае американцы не смогли бы ничего "предъявить" российским военным, так как причиной аварии послужила халатность пилотов бронемобиля.

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