В США придумали новый способ оказания давления на РФ

Члены Конгресса США решили по-новому оказать давление на Россию. Они планируют разработать механизм снижения интереса к оружию РФ на мировом рынке, пишет RT со ссылкой на предоставленный доклад.

В документе сказано, что Штатам требуется стратегия для уменьшения привлекательности российской техники.

"В какой мере мы должны предлагать экспорт собственных вооружений странам, рассматривающим возможность приобретения российского оружия?" — озадачились американцы.

Аналитики из США убеждены: благодаря оружию Россия продвигает свои внешнеполитические интересы и ослабляет влияние Вашингтона. Кроме того, в Конгрессе заявили, что российское военное оборудование поддерживает агрессивный настрой страны и разжигает споры.

При этом в докладе подчёркивается: большинство стран, которые сейчас закупают вооружение у России, вряд ли смогут в быстрые сроки отказаться от запланированных поставок.

По мнению конгрессменов, прервать эти процессы можно лишь с помощью новых способов оказания давления на оборонно-промышленный комплекс. Однако о конкретных действиях в документе пока не сообщается.

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