EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Во Владивостоке горит рынок, пламя может перекинуться на соседние здания
"Дельта" опаснее прежних штаммов COVID-19 в четыре раза - иммунолог
Вопрос дня: откуда газ для Молдавии у Польши?
О "позорной роли" посольства США высказались на Кубе
Польша, сотрудничая с американо-украинской компанией, продаст газ Молдавии
Скончалась 22-летняя пострадавшая при взрыве в Набережных Челнах
Не COVIDом единым: США запустили программу поиска 10 тысяч "природных вирусов"
Инфляция как новый вид реальности и примета пандемии
Экономист заявил, что ЦБ РФ отчасти виноват в текущей ситуации на валютном рынке

Российские моряки у берега Африки отбили у пиратов грузовой корабль из Панамы

Силовые структуры » Министерство обороны

Российские морпехи отбили у пиратов в Гвинейском заливе контейнеровоз под флагом Панамы, который направлялся в Того.

©function.mil.ru
©function.mil.ru

Согласно сообщению российского Минобороны, судно MSC Lucia отправило сигнал бедствия около часа дня по местному времени в понедельник, когда вооружённые люди поднялись на борт примерно в 86 морских милях к юго-западу от терминала Агбами на нигерийском побережье.

Сигнал был принят ракетным эсминцем "Вице-адмирал Кулаков", который находился в этом районе для проведения операций по обеспечению безопасности на море. На помощь панамским морякам был отправлен вертолёт Ка-27ПС с экипажем морской пехоты на борту.

Увидев вертолёт, "пираты покинули судно, сели в быстроходную лодку и на полной скорости направились к побережью”, — написано на сайте Минобороны России.

убегающие пираты; ©function.mil.ru
Убегающие пираты; (c)function.mil.ru

Затем морские пехотинцы "Кулакова" высадились на "Лючию" и провели осмотр корабля, чтобы убедиться, что он в безопасности.

Для справки

  • Почти четверть всех грузовых судов в мире зарегистрированы в Панаме, что соответствует морским правилам центральноамериканской страны.
  • Судно "Лючия" принадлежит швейцарско-итальянской средиземноморской судоходной компании (MSC).

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Александр Артамонов
Последние материалы
Во Владивостоке горит рынок, пламя может перекинуться на соседние здания
Российские моряки у берега Африки отбили у пиратов грузовой корабль из Панамы
"Дельта" опаснее прежних штаммов COVID-19 в четыре раза - иммунолог
Вопрос дня: откуда газ для Молдавии у Польши?
О "позорной роли" посольства США высказались на Кубе
Польша, сотрудничая с американо-украинской компанией, продаст газ Молдавии
Скончалась 22-летняя пострадавшая при взрыве в Набережных Челнах
Не COVIDом единым: США запустили программу поиска 10 тысяч "природных вирусов"
Инфляция как новый вид реальности и примета пандемии
Экономист заявил, что ЦБ РФ отчасти виноват в текущей ситуации на валютном рынке
Популярное
Здоровье
Учёные Кембриджа: Вакцины против COVID-19 не снижают уровень инфицирования

Вакцины в настоящее время являются основной стратегией борьбы с COVID-19 во всём мире. Как оказалось, от заражения "ковидом" они точно не защищают.

Учёные Кембриджа: Вакцины против COVID-19 не снижают уровень инфицирования
Невестка Светличной рассказала об исчезновении актрисы
Шоу-бизнес
Невестка Светличной рассказала об исчезновении актрисы
Мир. Новости мира
Читатели Breitbart оценили слова Путина о смене пола у детей
Мир. Новости мира
Гуманитарный кризис в Афганистане: население страдает от голода и жажды
Александр Артамонов Проект "Пандора": кто на самом деле стоит за феноменом "гаванского синдрома" Александр Артамонов Ирина Шлионская Всё познаётся в сравнении? Зачем пробовать смерть на вкус Ирина Шлионская Усам Оздемиров Конференция ООН по климату: путь в Глазго лежит через Сахалин Усам Оздемиров
Экономика и бизнес
Нафтогаз выставил условие, при котором он "согласится" на доптранзит
Новости Молдовы
Молдаване заплатят за выбор русофобского правительства
Максим Галкин показал, чем кормит своих детей
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал, чем кормит своих детей
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников