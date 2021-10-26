Российские моряки у берега Африки отбили у пиратов грузовой корабль из Панамы

Российские морпехи отбили у пиратов в Гвинейском заливе контейнеровоз под флагом Панамы, который направлялся в Того.

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Согласно сообщению российского Минобороны, судно MSC Lucia отправило сигнал бедствия около часа дня по местному времени в понедельник, когда вооружённые люди поднялись на борт примерно в 86 морских милях к юго-западу от терминала Агбами на нигерийском побережье.

Сигнал был принят ракетным эсминцем "Вице-адмирал Кулаков", который находился в этом районе для проведения операций по обеспечению безопасности на море. На помощь панамским морякам был отправлен вертолёт Ка-27ПС с экипажем морской пехоты на борту.

Увидев вертолёт, "пираты покинули судно, сели в быстроходную лодку и на полной скорости направились к побережью”, — написано на сайте Минобороны России.

Убегающие пираты; (c)function.mil.ru

Затем морские пехотинцы "Кулакова" высадились на "Лючию" и провели осмотр корабля, чтобы убедиться, что он в безопасности.

Для справки

Почти четверть всех грузовых судов в мире зарегистрированы в Панаме, что соответствует морским правилам центральноамериканской страны.

Судно "Лючия" принадлежит швейцарско-итальянской средиземноморской судоходной компании (MSC).