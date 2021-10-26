Российские морпехи отбили у пиратов в Гвинейском заливе контейнеровоз под флагом Панамы, который направлялся в Того.
Согласно сообщению российского Минобороны, судно MSC Lucia отправило сигнал бедствия около часа дня по местному времени в понедельник, когда вооружённые люди поднялись на борт примерно в 86 морских милях к юго-западу от терминала Агбами на нигерийском побережье.
Сигнал был принят ракетным эсминцем "Вице-адмирал Кулаков", который находился в этом районе для проведения операций по обеспечению безопасности на море. На помощь панамским морякам был отправлен вертолёт Ка-27ПС с экипажем морской пехоты на борту.
Увидев вертолёт, "пираты покинули судно, сели в быстроходную лодку и на полной скорости направились к побережью”, — написано на сайте Минобороны России.
Затем морские пехотинцы "Кулакова" высадились на "Лючию" и провели осмотр корабля, чтобы убедиться, что он в безопасности.
Для справки
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Вакцины в настоящее время являются основной стратегией борьбы с COVID-19 во всём мире. Как оказалось, от заражения "ковидом" они точно не защищают.