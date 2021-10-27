СКР разберётся в обстоятельствах "захвата" скифского золота

Следственный комитет РФ проведёт проверку по факту невозвращения скифского золота Крыму. Соответствующее поручение дал глава СКР Александр Бастрыкин.

По информации ведомства, проверку проведёт ГСУ СКР по Крыму и Севастополю.

Сообщается, что управлению правового обеспечения и международного сотрудничества СКР поручено, взаимодействуя с МИД РФ, содействовать в проведении проверки.

Коллекцию скифского золота, включающую около 2000 предметов, вывезли из четырёх музеев Крыма в Амстердам, где её использовали для оформления выставки "Крым — золото и секреты Чёрного моря", начавшей работу в феврале 2014 года.

Российские власти неоднократно заявляли о необходимости вернуть скифское золото в Крым. Однако апелляционный суд Амстердама постановил, что коллекция принадлежит Украине.

"Нидерланды приняли решение в угоду политической обстановке. Следственные органы СК России в рамках правового поля дадут должную оценку нарушению интересов Российской Федерации", — отметили в Следственном комитете.

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