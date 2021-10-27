Следственный комитет РФ проведёт проверку по факту невозвращения скифского золота Крыму. Соответствующее поручение дал глава СКР Александр Бастрыкин.
По информации ведомства, проверку проведёт ГСУ СКР по Крыму и Севастополю.
Сообщается, что управлению правового обеспечения и международного сотрудничества СКР поручено, взаимодействуя с МИД РФ, содействовать в проведении проверки.
Коллекцию скифского золота, включающую около 2000 предметов, вывезли из четырёх музеев Крыма в Амстердам, где её использовали для оформления выставки "Крым — золото и секреты Чёрного моря", начавшей работу в феврале 2014 года.
Российские власти неоднократно заявляли о необходимости вернуть скифское золото в Крым. Однако апелляционный суд Амстердама постановил, что коллекция принадлежит Украине.
"Нидерланды приняли решение в угоду политической обстановке. Следственные органы СК России в рамках правового поля дадут должную оценку нарушению интересов Российской Федерации", — отметили в Следственном комитете.
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