Украине ничего не известно о скоплении войск РФ у границ страны

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Офису украинского президента ничего не известно о скоплении войск РФ у границ страны.

По словам Никифорова, которые приводит телеканал "Дом", в выступлении главнокомандующего ВС Украины на селекторном совещании не было ничего настораживающего.

Сообщения о стягивании Россией войск к границе с Украиной появились ранее в ряде западных СМИ. Однако позднее в Центре оперативного информирования Минобороны Украины заявили, что не фиксируют наращивания численности российских военных у границ страны.

По словам Командующего Объединённых сил ВСУ Сергея Наева, российские военные силы, находящиеся недалеко от границ Украины, не демонстрируют готовности к наступательным действиям в ближайшей перспективе.

Как сообщила, ссылаясь на разведданные, замминистра обороны Украины Анна Маляр, увеличение численности российских военных у границ страны возможно зимой. По словам замглавы Минобороны, существует вероятность обострения обстановки на российско-украинской границе в декабре-январе.

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