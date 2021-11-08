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Шойгу объяснил, зачем корабли США зачастили в Чёрное море

Силовые структуры

Военные корабли США, вооруженные мощными ракетами, заходят в Черное море, чтобы проверить, готова ли Россия противостоять им. Дело вполне может закончиться провокацией.

Шойгу объяснил, зачем корабли США зачастили в Чёрное море

Так считает глава российского Минобороны.

Комментируя "заходы" американских военных кораблей, в том числе эсминца с управляемыми ракетами, в акваторию Черного моря, Сергей Шойгу отметил, что российским военным хорошо известно, что такие суда "имеют на борту системы высокоточного оружия большой дальности” и, поскольку пришли они явно "не в качестве туристов", то все их движения отслеживаются российскими военными.

"Это почти постоянная попытка прощупать нас, проверить нашу готовность, насколько хорошо организована наша оборона вдоль побережья Черного моря и всего юга нашей страны.

В любой момент возможны любые провокации наподобие недавнего инцидента с британским кораблем. Мы к этому готовы”.

Напомним, ранее президент Владимир Путин, комментируя ситуацию с американскими кораблями в Чёрном море отметил, что их "можно увидеть в бинокль или через прицел наших систем обороны”.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

  • Эсминец ВМС США класса "Арли Берк" USS Porter вошел в Черное море 30 октября.
  • Десантный командный корабль класса Blue Ridge USS Mount Whitney, который служит флагманом Шестого флота США, присоединился к нему 4 ноября после захода в порт Стамбула.

"Они находятся в Черном море для дальнейшего укрепления сотрудничества между силами США и НАТО на море”, — заявили в ВМС США.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Александр Артамонов
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