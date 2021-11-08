Военные корабли США, вооруженные мощными ракетами, заходят в Черное море, чтобы проверить, готова ли Россия противостоять им. Дело вполне может закончиться провокацией.
Так считает глава российского Минобороны.
Комментируя "заходы" американских военных кораблей, в том числе эсминца с управляемыми ракетами, в акваторию Черного моря, Сергей Шойгу отметил, что российским военным хорошо известно, что такие суда "имеют на борту системы высокоточного оружия большой дальности” и, поскольку пришли они явно "не в качестве туристов", то все их движения отслеживаются российскими военными.
"Это почти постоянная попытка прощупать нас, проверить нашу готовность, насколько хорошо организована наша оборона вдоль побережья Черного моря и всего юга нашей страны.
В любой момент возможны любые провокации наподобие недавнего инцидента с британским кораблем. Мы к этому готовы”.
Напомним, ранее президент Владимир Путин, комментируя ситуацию с американскими кораблями в Чёрном море отметил, что их "можно увидеть в бинокль или через прицел наших систем обороны”.
ДЛЯ СВЕДЕНИЯ
"Они находятся в Черном море для дальнейшего укрепления сотрудничества между силами США и НАТО на море”, — заявили в ВМС США.
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