EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В 2022 году резко может подорожать бензин и ДТ, заявили в топливном союзе России
США выделит миллионы долларов на развитие "демократии" в Молдавии
Байден обратился к Белоруссии и России из-за миграционного кризиса на границе
Самое опасное последствие COVID-19, назвал хирург Талов
Авторы украинских учебников цитируют Гитлера - депутат Рады
Польша и Литва "качают" деньги из ЕС под предлогом кризиса - постпред Белоруссии
ФБР "похитило" россиянина Дубникова в Нидерландах - адвокат Бух
В Японии уничтожают кур из-за вспышки птичьего гриппа
При каком условии Россия победит в "лунной гонке", рассказали в РАН

Российский Су-75 может стать "серьёзным ударом" для США, заявили в Польше

Силовые структуры

Перспективный российский тактический самолёт, известный как Checkmate и Су-75, станет серьёзным ударом для США, заявили польские СМИ.

По сообщению польского издания Defence24, если российские дипломаты успешно договорятся Су-75 будет оценён руководителями стран Персидского залива, появится шанс на внедрение летательного аппарата в производство.

"Это также станет ещё одним серьёзным ударом по позициям США в регионе", — пишет издание.

Российская компания "Ростех" привезла макет Су-75 Checkmate 5-го поколения в столицу Объединённых Арабских Эмиратов, где он будет представлен на Dubai Airshow 2021, пишут польские СМИ.

Ранее Pravda. Ru писала о предложении "Ростеха". Как заявил Сергей Чемезов, что госкорпорация готова оказать помощь Турции в создании истребителя пятого поколения, если Анкара попросит об этом. По словам руководителя ведомства, у российского "Ростеха" достаточно компетенции для консультаций турецкой стороны в создании истребителя пятого поколения TF-X.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Новый русский истребитель пятого поколения «Шах и мат»
Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Александр Артамонов
Последние материалы
Гинцбург назвал три "за" в пользу введения QR-кодов
В 2022 году резко может подорожать бензин и ДТ, заявили в топливном союзе России
США выделит миллионы долларов на развитие "демократии" в Молдавии
Байден обратился к Белоруссии и России из-за миграционного кризиса на границе
Самое опасное последствие COVID-19, назвал хирург Талов
Авторы украинских учебников цитируют Гитлера - депутат Рады
Польша и Литва "качают" деньги из ЕС под предлогом кризиса - постпред Белоруссии
ФБР "похитило" россиянина Дубникова в Нидерландах - адвокат Бух
В Японии уничтожают кур из-за вспышки птичьего гриппа
При каком условии Россия победит в "лунной гонке", рассказали в РАН
Популярное
Шоу-бизнес
Зритель обматерил Михаила Боярского в эфире телешоу

Михаил Боярский столкнулся с неадекватной реакцией одного из зрителей. Главного мушкетёра страны нецензурно послали во время эфира телепередачи.

Зритель обматерил Михаила Боярского в эфире телешоу
Голикова: ситуация с COVID-19 ухудшилась в пяти регионах РФ
Здоровье
Голикова: ситуация с COVID-19 ухудшилась в пяти регионах РФ
Мир. Новости мира
Forbes: Россия нужна Западу больше, чем он ей
Мир. Новости мира
Выхода нет: куда отправят беженцев с границы Белоруссии и Польши
Любовь Степушова В Японии главой МИД стал китаист. Россия выиграла? Любовь Степушова Дмитрий Соколов Беспилотникам проезд запрещён: самые необычные дорожные знаки Дмитрий Соколов Игорь Буккер Хунта Мьянмы отпускает японских журналистов, но судит американских Игорь Буккер
Мир. Новости мира
Греция всё поняла про Россию и даёт советы НАТО, как вести себя с Москвой
Здоровье
Пульмонолог рассказал, как самостоятельно определить коронавирусную пневмонию
Десяткам мигрантов удалось прорваться на территорию Польши
Мир. Новости мира
Десяткам мигрантов удалось прорваться на территорию Польши
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников