Российский Су-75 может стать "серьёзным ударом" для США, заявили в Польше

Перспективный российский тактический самолёт, известный как Checkmate и Су-75, станет серьёзным ударом для США, заявили польские СМИ.

По сообщению польского издания Defence24, если российские дипломаты успешно договорятся Су-75 будет оценён руководителями стран Персидского залива, появится шанс на внедрение летательного аппарата в производство.

"Это также станет ещё одним серьёзным ударом по позициям США в регионе", — пишет издание.

Российская компания "Ростех" привезла макет Су-75 Checkmate 5-го поколения в столицу Объединённых Арабских Эмиратов, где он будет представлен на Dubai Airshow 2021, пишут польские СМИ.

Ранее Pravda. Ru писала о предложении "Ростеха". Как заявил Сергей Чемезов, что госкорпорация готова оказать помощь Турции в создании истребителя пятого поколения, если Анкара попросит об этом. По словам руководителя ведомства, у российского "Ростеха" достаточно компетенции для консультаций турецкой стороны в создании истребителя пятого поколения TF-X.

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