Россия фиксирует активность сил НАТО в Чёрном море

Россия засекла шесть самолетов-разведчиков из стран НАТО над Чёрным морем за сутки.

"За прошедшие сутки обнаружены и сопровождались шесть полетов разведывательных самолетов", — сообщает РИА Новости, ссылаясь на Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, в центральную и северо-западную часть Чёрного моря с авиабазы на острове Сицилия вылетали три патрульных самолетов P-8А "Посейдон" ВМС США, а также разведчик С-160G "Габриэль" ВКС Франции с базы в Румынии. Там же были обнаружены американские RC-135, вылетевшие с Кипра.

Отмечается, что в юго-западной части Чёрного моря находятся эсминец "Портер", штабной корабль "Маунт Уитни" и танкер "Джон Лентхолл" ВМС США.

За ними наблюдают корабли Черноморского флота: ракетный крейсер "Москва", фрегат "Адмирал Эссен" и патрульный корабль "Павел Державин".

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что незапланированные учения США в Чёрном море это серьёзный вызов для России. До этого флагманский американский корабль направился в Чёрное море для отработки совместных операций с НАТО. Российские военные продолжают контролировать действия военно-морских сил США.

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