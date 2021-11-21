WSJ: американские авианосцы стали беспомощными из-за России

Отставной капитан ВМС США Джерри Хендрикс в статье, опубликованной в Wall Street Journal, сообщил о том, что американские авианосцы стали беспомощными после того, как Россия и Китай обзавелись передовыми системами вооружений.

По его словам, возможности таких систем не позволяют авианосцам наносить удары по целям на берегу. "Сейчас и Китай, и Россия обзавелись эффективными боевыми средствами, которые значительно осложняют, если вообще не исключают возможности подхода авианосных соединений к целевым территориям", — пишет Хендрикс.

Дело в том, что максимальная дальность полёта истребителей-бомбардировщиков F/A-18 составляет менее 1800 километров. На смену им должны прийти истребители F-35B и С. Но их дальность полёта ещё меньше — 720 и 1125 километров соответственно.

По мнению капитана ВМС в отставке, авианосцы должны получить пилотируемые или беспилотные самолёты дальнего радиуса действия, причем в ближайшее время. Иначе американские авианосцы не смогут играть большую роль в "сдерживании" России и Китая.

В настоящее время Соединённые Штаты являются государством, которое располагает самым большим числом авианосцев в мире — по состоянию на январь 2019 года в ВМС США находится в строю 11 авианосцев (10 авианосных ударных групп). При этом командование флота полагает желательным иметь в боевом составе не менее 12 атомных авианосцев.

Правда, обходится их строительство и содержание очень дорого. В связи с чем предлагается несколько вариантов действий. Например, развитие ударных ракетных и беспилотных систем.

А также строительство неких "средних" авианосцев, которые будут меньше существующих — и, соответственно, на их борту будет меньше самолётов. Но зато такие авианосцы будут существенно дешевле строить и содержать.