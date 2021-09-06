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В США рассказали, почему авианосцы стали уязвимыми для России

Силовые структуры

Американский журнал Military Watch проанализировал причины, по которым американские авианосцы ныне куда менее эффективны, чем ранее. Дело, оказывается, в палубных истребителях F-18 Super Hornet.

В США рассказали, почему авианосцы стали уязвимыми для России

В эксплуатацию их ввели в 2001 году. Главным образом потому, что надеялись таким образом сократить расходы на техническое обслуживание авианосных групп. Истребители F-18 Super Hornet пришел на замену штурмовика A-6 Intruder и перехватчика F-14 Tomcat.

У этих самолётов было преимущество перед F-18, заключалось которое в большЕм радиусе действия.

"Переход с Tomcat на Super Hornet сократил зону охвата авиакрыла на ошеломляющие 77 процентов, что оказалось приемлемым сразу после окончания холодной войны, так как эксплуатация F-14 требовала больших затрат", — отмечается в статье.

Однако за прошедшее время Россия, Китай и КНДР разработали новые классы противокорабельных ракет, радиус действия которых значительно больше, нежели ранее. А это, в свою очередь, вынуждает американские авианосные группы держаться дальше от берега.

И с учетом относительно небольшой дальности полёта F-18 (по крайней мере, по сравнению с F-14) это создает проблемы для авианосцев. Модернизация Super Hornet, отмечается в статье, столкнулась с проблемами — оказалось, что их не будут снабжать дополнительными топливными баками.

В статье отмечается, что американским военно-морским силам придется подождать поступления на вооружение нового палубного истребителя шестого поколения, с большой дальностью полёта.

В настоящее время Соединенные Штаты располагают 11 авианосцами, каждый из которых способен нести до 90 летательных аппаратов. Самый "старый" авианосец — "Нимиц" — в строю с мая 1975 года. Самый "молодой" — "Джеральд Форд" — с мая 2017 года.

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Автор: Олег Артюков, Куратор: Александр Артамонов
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