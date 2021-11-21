Польский генерал Роман Полько считает, что не стоит ждать с Россией горячей войны по типу Второй мировой, речь идёт о "создании буферов" и установлении контроля над странами через лояльных политиков.
Бывший глава десантного подразделения GROM подчеркнул в интервью Fakti, что к "настоящей войне" русские, вероятно, не прибегнут. Речь идёт о войне в киберпространстве, информационной войне, гибридной войне.
По словам генерала Полько, концентрация российских вооруженных сил на границе с Украиной имеет в первую очередь пропагандистское значение.
"Сегодня основная борьба — это интернет и влияние на общественное мнение с помощью подготовленной информации. Одно можно сказать наверняка: России невыгодно, и я полагаю, что она не собирается заходить на какую-либо территорию и оккупировать её. Скорее, речь идет о наличии там зависимых лидеров и о том, что этот российский буфер должен доходить не только до Белоруссии", — сказал он.
Он посоветовал вспомнить, какую тактику Россия применила в Крыму — там появлялись спецслужбы, "которые использовали дезинформацию".
"Так было и на Донбассе ", — сказал он.
"За три дня взять Киев — это не версия сегодняшней войны", — заключил генерал.
Бывший командир службы GROM также отметил, что президент Владимир Путин разговаривает не с представителями НАТО или Евросоюза, а с руководителями отдельных стран. Цель — разделить.
"Переговоры западных политиков (с Владимиром Путиным) вызвали возмущение во многих странах, в том числе и в Польше. Поскольку они правильно понимали, что что-то происходит над их головами, с ними не советовались. Эта несогласованность и недостаток демонстрации того, что мы едины, сильно нас ослабляет. И это основная стратегия Путина — игра на разделение ", — сказал генерал.
Между тем, руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times сказал, что "вторжение российской армии в Украину может произойти в конце января — начале февраля".
Россия попытается организовывать митинги и акции протеста, "чтобы показать, что люди выступают против власти", считает Буданов.
Москва не раз поясняла, что Минобороны передислоцирует российских военных на своей территории, что не нарушает требований международных обязательств.
Зампред СБ РФ Дмитрий Медведев в своей октябрьской статье указал, что иметь отношения с нынешними властями Украины бессмысленно и даже вредно. Он предложил дождаться появления на Украине вменяемого руководства и с ним выстраивать равноправные и взаимовыгодные отношения".
"Россия умеет ждать. Мы люди терпеливые", — заключил Медведев.
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