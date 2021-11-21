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Силовые структуры » Министерство обороны

Польский генерал Роман Полько считает, что не стоит ждать с Россией горячей войны по типу Второй мировой, речь идёт о "создании буферов" и установлении контроля над странами через лояльных политиков.

Москва найдёт лояльных политиков не только в Белоруссии

Бывший глава десантного подразделения GROM подчеркнул в интервью Fakti, что к "настоящей войне" русские, вероятно, не прибегнут. Речь идёт о войне в киберпространстве, информационной войне, гибридной войне.

По словам генерала Полько, концентрация российских вооруженных сил на границе с Украиной имеет в первую очередь пропагандистское значение.

"Сегодня основная борьба — это интернет и влияние на общественное мнение с помощью подготовленной информации. Одно можно сказать наверняка: России невыгодно, и я полагаю, что она не собирается заходить на какую-либо территорию и оккупировать её. Скорее, речь идет о наличии там зависимых лидеров и о том, что этот российский буфер должен доходить не только до Белоруссии", — сказал он.

Он посоветовал вспомнить, какую тактику Россия применила в Крыму — там появлялись спецслужбы, "которые использовали дезинформацию".

"Так было и на Донбассе ", — сказал он.

"За три дня взять Киев — это не версия сегодняшней войны", — заключил генерал.

Путин разговаривает не с Брюсселем, а с отдельными столицами Европы

Бывший командир службы GROM также отметил, что президент Владимир Путин разговаривает не с представителями НАТО или Евросоюза, а с руководителями отдельных стран. Цель — разделить.

"Переговоры западных политиков (с Владимиром Путиным) вызвали возмущение во многих странах, в том числе и в Польше. Поскольку они правильно понимали, что что-то происходит над их головами, с ними не советовались. Эта несогласованность и недостаток демонстрации того, что мы едины, сильно нас ослабляет. И это основная стратегия Путина — игра на разделение ", — сказал генерал.

Между тем, руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times сказал, что "вторжение российской армии в Украину может произойти в конце января — начале февраля".

Россия попытается организовывать митинги и акции протеста, "чтобы показать, что люди выступают против власти", считает Буданов.

Россия умеет ждать, в том числе шанса

Москва не раз поясняла, что Минобороны передислоцирует российских военных на своей территории, что не нарушает требований международных обязательств.

Зампред СБ РФ Дмитрий Медведев в своей октябрьской статье указал, что иметь отношения с нынешними властями Украины бессмысленно и даже вредно. Он предложил дождаться появления на Украине вменяемого руководства и с ним выстраивать равноправные и взаимовыгодные отношения".

"Россия умеет ждать. Мы люди терпеливые", — заключил Медведев.

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