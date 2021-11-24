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США провели десять учений по ядерной бомбардировке России

Силовые структуры » Министерство обороны

Американцы в очередной раз тренировали ядерную бомбардировку России практически одновременно с западного и восточного направлений в ходе учений Global Thunder в этом месяце.

США провели десять учений по ядерной бомбардировке России

Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, десять стратегических бомбардировщиков отрабатывали применение ядерного оружия на минимальном удалении от российской государственной границы — в одном из случаев расстояние составило составило 20 километров.

Учились американцы бомбить ядерным оружием Калининград, Санкт-Петербург, Мурманск, Екатеринбург, города Сибири и Урала. Впрочем, это не первый случай подобных недружественных шагов. Ещё в 2020 году полёт американских стратегических бомбардировщиков B-52 и B-1B Lancer 28-го (и самостоятельно, и в сопровождении украинских истребителей Су-27 и МиГ-29) над Чёрным морем показал, что США намерены открыто отрабатывать действия по применению ядерного оружия в отношении России.

  • Позже командование ВВС США в Европе официально подтвердило, что целью подобных учений являются удары по Черноморскому флоту в Крыму. Речь шла о противокорабельных крылатых ракетах большой дальности AGM-158C LRASM.

Напомним, в Военной доктрине РФ указано, что демонстрация военной силы в ходе учений на сопредельных с Россией территориях с провокационными целями воспринимается как военная угроза. Данное положение американским военачальникам хорошо известно, и они продолжают создавать такие угрозы открыто.

По сути, с конца 2019 года бомбардировщики B-52H Stratofortress и B-1B Lancer неоднократно имитировали ядерные бомбардировки российских объектов в районе Балтийского моря, Крыма, Калининграда, Сочи и Мурманска.

В 2020 году американские B-52H вошли в воздушное пространство Украины, приблизились к Крыму и учебно "отработали" по полуострову. Позже командование USA Air Force в Европе подтвердило, что два ракетоносца "летали к Крыму для отработки навыков по удару крылатыми ракетами". Кроме того, предыдущие учения по ядерной бомбардировке ЮФО, ЦФО и Крыма B-52H выполнили и в 2018, и в 2019 годах.

  • Так что прецедентов более чем достаточно. Ранее Пентагон подтвердил, что проводил и будет проводить учения по ядерному подавлению военных объектов в Арктике, Калининграде, Крыму, ЦФО.

Россия в ответ приняла стратегию нацбезопасности — в ней любой пуск в сторону РФ будет считаться началом ядерного удара и вызовет "полномасштабный ответ по военным базам и центрам принятия решений США и НАТО". Отсюда напрашивается вывод, что стороны прекрасно понимают причины и поводы поведения друг друга и готовятся к прямому столкновению…

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Как США случайно потеряли ядерные бомбы и где они теперь
Автор: Александр Шторм, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Александр Артамонов
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