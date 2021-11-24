США провели десять учений по ядерной бомбардировке России

Американцы в очередной раз тренировали ядерную бомбардировку России практически одновременно с западного и восточного направлений в ходе учений Global Thunder в этом месяце.

Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, десять стратегических бомбардировщиков отрабатывали применение ядерного оружия на минимальном удалении от российской государственной границы — в одном из случаев расстояние составило составило 20 километров.

Учились американцы бомбить ядерным оружием Калининград, Санкт-Петербург, Мурманск, Екатеринбург, города Сибири и Урала. Впрочем, это не первый случай подобных недружественных шагов. Ещё в 2020 году полёт американских стратегических бомбардировщиков B-52 и B-1B Lancer 28-го (и самостоятельно, и в сопровождении украинских истребителей Су-27 и МиГ-29) над Чёрным морем показал, что США намерены открыто отрабатывать действия по применению ядерного оружия в отношении России.

Позже командование ВВС США в Европе официально подтвердило, что целью подобных учений являются удары по Черноморскому флоту в Крыму. Речь шла о противокорабельных крылатых ракетах большой дальности AGM-158C LRASM.

Напомним, в Военной доктрине РФ указано, что демонстрация военной силы в ходе учений на сопредельных с Россией территориях с провокационными целями воспринимается как военная угроза. Данное положение американским военачальникам хорошо известно, и они продолжают создавать такие угрозы открыто.

По сути, с конца 2019 года бомбардировщики B-52H Stratofortress и B-1B Lancer неоднократно имитировали ядерные бомбардировки российских объектов в районе Балтийского моря, Крыма, Калининграда, Сочи и Мурманска.

В 2020 году американские B-52H вошли в воздушное пространство Украины, приблизились к Крыму и учебно "отработали" по полуострову. Позже командование USA Air Force в Европе подтвердило, что два ракетоносца "летали к Крыму для отработки навыков по удару крылатыми ракетами". Кроме того, предыдущие учения по ядерной бомбардировке ЮФО, ЦФО и Крыма B-52H выполнили и в 2018, и в 2019 годах.

Так что прецедентов более чем достаточно. Ранее Пентагон подтвердил, что проводил и будет проводить учения по ядерному подавлению военных объектов в Арктике, Калининграде, Крыму, ЦФО.

Россия в ответ приняла стратегию нацбезопасности — в ней любой пуск в сторону РФ будет считаться началом ядерного удара и вызовет "полномасштабный ответ по военным базам и центрам принятия решений США и НАТО". Отсюда напрашивается вывод, что стороны прекрасно понимают причины и поводы поведения друг друга и готовятся к прямому столкновению…

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