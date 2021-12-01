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В Минобороны предложили освободить военных от использования QR-кодов

Силовые структуры

В Министерстве обороны РФ подготовили проект постановления, в котором сказано, что военнослужащих нужно освободить от необходимости получать QR-коды, доказывающие прохождение вакцинации.

В Минобороны предложили освободить военных от использования QR-кодов

Вместо этого предлагается использовать сертификаты о прививке и документы, которые подтверждают статус военного, сообщают "Известия". В случае одобрения инициативы сержантам и рядовым также придётся предъявлять в общественных местах военные билеты, а офицерам — удостоверения личности.

  • Аналогичные правила в будущем планируется распространить на военных пенсионеров.

По предварительной информации, изменения необходимы, чтобы защитить личные данные российских военнослужащих. Опрошенные эксперты заявили о том, что профильное ведомство якобы не доверяет надёжности существующих баз, где хранятся сведения о специалистах.

Кроме того, по их мнению, современные телефоны, с которых обычно считывают QR-коды, есть далеко не у всех военных.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что вакцинацию прошли более 90% российских военнослужащих и их семьи.

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Александр Артамонов
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