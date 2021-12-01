ФСБ провела крупнейшую операцию против нелегальных торговцев оружием

В результате масштабной операции против нелегальных торговцев оружием, изъято 350 единиц "огнестрела", а также гранаты, мины и взрывчатка, сообщает ФСБ России.

"Пресечена преступная деятельность 85 жителей из 21 субъекта страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту. Ликвидировано 17 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов", — говорится в сообщении.

Список регионов, в которых велась торговля вооружением весьма обширен: от Владимирской, Ивановской областей и Кубани через Урал (Свердловская область) до Сибири и Дальнего Востока.

Силовики изъяли 353 единицы отечественного и иностранного огнестрельного оружия, среди которых:

шесть пулеметов,

23 автомата,

18 пистолетов-пулеметов,

224 пистолета и револьвера,

104 карабина,

винтовки и ружья.

Помимо современного оружия, в наличии также оказались образцы времён Великой Отечественной войны.

"Преступная деятельность будет квалифицироваться в соответствии с изменениями в Уголовный кодекс РФ, вступившими в силу с 12 июля и усиливающими ответственность по статьям 222, 223 УК России", — добавляется в релизе.

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