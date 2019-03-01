Огнестрельное оружие: история и факты

В современном мире идет много споров касательно оружия. Поскольку его жертвами становятся ежегодно тысячи людей, то нет ничего удивительного в том, что многие выступают против его свободного распространения. Но в то же время много людей считают, что оно должно быть едва ли не у каждого. История изобретения, возникновения и развития огнестрельного оружия тем не менее достаточно любопытна, как и история любого другого человеческого изобретения, и содержит немало примечательных фактов.

Немного истории

Многие из нас знают, что огнестрельное оружие менялось с годами, но как именно, известно немногим. Самые ранние сведения об огнестрельном оружии относятся ко времени между XIII и XIV веками.

К 1400 году уже имелось оружие с фитильным замком. Это было существенным нововведением, так как до этого использовать огнестрельное оружие было чрезвычайно непростым делом.

До появления фитильного замка требовались обе руки, для того чтобы зарядить оружие, и нередко это приходилось делать стоя. Одной рукой требовалось наводить оружие, а другой подносить горящий фитиль к специальному отверстию, чтобы зажечь порох. Фитильный замок позволял прицеливаться обеими руками, что делало стрельбу более точной.

Револьверная камера

Оружие постоянно подвергалось улучшениям и различным модификациям. В 1938 году было предложено одно из них, названное револьверной камерой. Оно и было камерой, установленной на револьвере.

Каждый раз, когда нажимался спусковой крючок, камера делала снимок. Результат, как очевидно, был ужасающим. При этом для производства снимков оружие не обязательно должно было быть заряженным, тогда оно превращалось в обычную фотографическую камеру.

Револьвер Пикассо

Знаменитый художник Пабло Пикассо любил забавляться с оружием. У него был револьвер, который он заряжал холостыми патронами. Ранее этот револьвер принадлежал писателю Альфреду Жарри, из творчества которого Пабло черпал вдохновение.

Если некий поклонник спрашивал у Пикассо о смысле его картины или оскорблял память Поля Сезанна, Пабло мог выхватить револьвер и "выстрелить" в несчастного. Конечно, в револьвере были холостые патроны, но эффект, который выстрел производил на того, кто оказывался под дулом оружия, сложно передать и оценить.

В наши дни такое поведение недопустимо, но это всего лишь еще один факт из жизни вспыльчивого художника.

Ключи-пистолеты

В 1850-е годы в некоторых тюрьмах охранники носили ключи, которые в действительности были огнестрельным оружием. При этом они отпирали нужные замки. В таких пистолетах был только один заряд, но в экстренной ситуации они могли спасти жизнь охранникам.

Конечно же, у них имелось и другое оружие. В конце концов от огнестрельных ключей отказались в пользу более практичных образцов.

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