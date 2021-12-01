В Вооружённых силах РФ 29 и 30 декабря объявили днями отдыха

На селекторном совещании глава Минобороны Сергей Шойгу объявил, что личному составу Вооружённых сил России будут предоставлены два дня отдыха перед Новым годом — 29 и 30 декабря.

По его словам, они будут компенсированы двумя предшествующими рабочими субботами, передаёт "Интерфакс".

"Подписан приказ о предоставлении личному составу Вооружённых сил дней отдыха 29 и 30 декабря. Взамен поработаем 18 и 25 декабря", — подчеркнул министр.

Также он попросил, чтобы ответственные сотрудники обеспечили необходимый уровень боевой готовности в войсках, а также продолжали следить за поддержанием порядка и дисциплины среди военнослужащих.

Ранее в правительстве России утвердили календарь праздничных дней. В нём сказано, что новогодние каникулы в стране продлятся с 31 декабря по 9 января. Минтруд РФ рассматривает идею сделать последний день в году нерабочим на постоянной основе.

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