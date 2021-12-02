Названы причины вхождения НАТО в топ-10 получателей оружия России

Советское и российское оружие является основным во многих армиях мира, его продолжают закупать в том числе и страны НАТО. Об этом в интервью Pravda.Ru заявил гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

В топ-10 получателей российского оружия вошли 6 стран НАТО

По его словам, шесть государств из Североатлантического альянса вошли в топ-10 получателей российской техники в связи с тем, что НАТО постоянно нуждается в запчастях и комплектующих для ранее приобретённого у РФ оборудования.

"Некоторые закупки, безусловно, связаны с обслуживанием, ремонтом, модернизацией отдельных типов вооружения. Но есть и другое объяснение: в некоторых регионах мира, скажем, на Ближнем Востоке, советское вооружение является основным во многих армиях. На протяжении десятилетий они накапливали советское, российское оружие, поэтому очень часто западные партнёры вынуждены опираться на эту технику", — сказал собеседник издания.

Кортунов также пояснил, что США убедились в оптимальности российских вертолётов для афганских условий.

"Были очень большие закупки российской боевой техники, в частности, вертолётов, которые использовались в международной коалиции", — заключил эксперт.

Ранее официальная таможенная статистика РФ зарегистрировала в 2021 году резкое увеличение экспорта товаров секретных категорий (оружие, самолёты, ядерные материалы) в страны НАТО. Боеприпасы и технику активно закупают США, Чехия, Германия, Великобритания, Эстония, Нидерланды и другие государства.