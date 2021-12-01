НАТО не планирует размещать ядерное вооружение возле России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не планирует размещать ядерное оружие в других странах, помимо тех, где оно уже есть.

"У нас нет планов размещать ядерное оружие в других странах помимо тех, в которых оно уже размещено в рамках сдерживания в течение многих лет", — сказал Столтенберг, слова которого приводит РИА Новости.

Ранее сообщалось, что власти Белоруссии могут предложить территорию страны для размещения РФ ядерного оружия в случае, если такое оружие НАТО появится в Польше, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

До этого Столтенберг на конференции НАТО Talk 2021 в Берлине подчеркнул, что альянс может разместить ядерное оружие в Восточной Европе, если Германия откажется предоставить свою территорию для этой цели.

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