Bild: планы вторжения России на Украину лежат у Путина "в ящике"

Планы вторжения на Украину лежат у президента РФ Владимира Путина "в ящике", но он пока не решил, будет ли реализовывать их.

Как пишет издание Bild, ссылаясь на источники в спецслужбах, если Путин прикажет, армия РФ нанесёт "одновременную атаку с северного Крыма, через сепаратистские территории на востоке и с севера".

Источники издания называют дату предполагаемой атаки — "в конце января — начале февраля".

Отмечается, что наступление может проходить в три этапа, каждый из которых может стать последним в операции:

На первом этапе будет захвачен юг Украины.

На втором этапе — удар с северо-востока в направлении Харькова, Полтавы и Днепра с целью захвата восточной Украины.

Третий этап предполагает окружение и осаду Киева с северо-востока и северо-запада.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что рядом с границами государства обосновались порядка 115 тысяч военных из России, в том числе бойцы, расположившиеся в Крыму, на территориях Донецкой и Луганской областей.

Кремль отвергает все обвинения в "агрессивных намерениях". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что Россия передвигает войска исключительно в рамках своей территории и никому не угрожает.

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