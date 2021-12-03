Минобороны Украины прогнозирует эскалацию со стороны РФ в конце января

Руководитель Минобороны Украины Алексей Резников заявил в Раде, что Россия может начать усиливать свои позиции у границ страны приблизительно в конце января.

По его словам, данный прогноз не является достоверным на все 100%, однако украинская армия должна быть готова к возможному реагированию на конфликт, передаёт РИА Новости.

"Наша разведка анализирует все ситуации и отмечает, что вероятность эскалации со стороны РФ существует, наиболее вероятным временем достижения готовности к эскалации будет конец января", — сказал Резников.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что рядом с границами государства обосновались порядка 115 тысяч военных из России, в том числе бойцы, расположившиеся в Крыму, на территориях Донецкой и Луганской областей.

Кремль отвергает все обвинения в "агрессивных намерениях". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что Россия передвигает войска исключительно в рамках своей территории и никому не угрожает.

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