Министр обороны Украины пожаловался, что солдаты слишком много едят

Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что большая часть финансирования, которая предназначена на содержание армии, проедается. И лишь 15-20 процентов от необходимых средств уходит на вооружение.

"Речь идет о хронической проблеме: более 70% бюджета — это расходы на содержание, "проедание". Перевооружение, боевая подготовка и развитие финансируются только на 15-20% от потребности. Условно сейчас мы получили на вооружение 28 млрд. грн., вместе с госгарантиями — пусть будет 40 млрд. Но, если сложить расходы на вооружение из уже утвержденных, согласованных и перспективных программ, то нужно 230-250 млрд. грн. ежегодно", — сообщил украинский министр обороны в интервью изданию АрміяInform.

По его словам, сейчас ожидают получения квартир порядка 40000 военнослужащих, причём две трети из них не хотят продлевать контракт.

"Плюс сотни недостроев, в том числе — "подвешенные" в судах арсеналы. Десятки направлений с разными "пожарами". Это то наследие, которое уходит корнями еще в советские времена и с которым надо работать", — сказал министр.

Накануне американский телеканал CNN сообщил со ссылкой на Резников о том, что украинская армия "направила запрос о дополнительной помощи от своих союзников, в том числе о дополнительном вооружении и материальной помощи, а также о подготовке её военно-воздушных и военно-морских сил".

Во время недавнего визита в США Резников привез в Вашингтон список того, что Украина хотела бы получить. А получить Киев стремится часть американского военного оборудования, которое было предназначено для Афганистана.