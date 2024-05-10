Сводка с фронта: ВС РФ готовы наступать на Харьков, в Красногоровке ВСУ под угрозой окружения

ВС РФ через несколько могут оказаться в Харькове, Днепре и Кривом Роге

4:02 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Российская армия продолжает выполнять цели спецоперации на Украине.

Фото: function.mil.ru by Министерство обороны Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Представляем военную сводку на пятницу, 10 мая.

Донецкое направление

Российская армия поставила под угрозу окружения украинский гарнизон в восточной части города Красногоровки.

После прорыва городского восточного рубежа обороны неделю назад, ВС РФ зашли в жилую застройку. После недели боевых действий группировка армии России продвинулась к центральной больнице. Из-за этого у националистов образовался тонкий коридор, через который очень тяжело проводить снабжение. Эти проблемы плюс постоянные удары артиллеристов РФ и ФАБов ВКС России создали критическую ситуацию для бандеровцев на данном участке и единственным верным вариантом для них является отступление.

Русские бойцы накануне зашли на ул. Лермонтова, ул Маяковского. После взятия завода огнеупорного кирпича и прорыва обороны на севере у ВСУ сложилась весьма критическая ситуация. Бандеровцы отступают и теряют позиции.

По последней информации, подразделения РФ вышли к важной развязке улиц 1 Мая, Западной и Нахимова.

Авдеевское направление

Российская армия водрузила знамя Победы на памятник солдату Великой Отечественной войны в селе Уманское и продвинулись на два километра к Яснобродовке. Продолжается расширение участка контроля к северу от посёлка Нетайлово, идёт продвижение к Карловке, Скучному и Новоселке Первой.

Продолжаются выравнивание фронта между селом Невельское и Первомайское, есть продвижение к селу Новоалександровке.

Фланги Артёмовска

Продолжаются позиционные бои на южных флангах города Часов Яр. Украинская армия навела переправу через канал "Северский Донец — Донбасс".

Цель боев вокруг этого города не в том, чтобы удержать каждый сантиметр территории, а в том, чтобы не дать русским продвинуться и захватить основные населённые пункты. Замедление российской группировки здесь имеет решающее значение для ВСУ, отмечает командир 92-й отдельной механизированной бригады украинской армии Федосенко для издания The Economist. По его словам, вероятность того, что Россия освободит остальную часть Донбасса равна 70 процентам.

Русская армия через несколько недель будет в Днепропетровске, Харькове и Кривом Роге, если украинские войска не смогут остановит её наступление на Дружковку и Константиновку.

Харьковское направление

Украинские командиры 24-й отдельного штурмового батальона "Айдар", жалуются на активную отработку российскими войсками в районе Волчанска в Харьковской области. По всей вероятности, ВС РФ активно начали зачистку приграничной территории. Характерно, что вокруг Волчанска стали уничтожаться переправы и мосты, активно началась охота на резервы и логистику армии Украины. Расстояние от Волчанска до столицы области по главной трассе — менее 50 км.

На Херсонском направлении без изменений, продолжается активная артиллерийская дуэль. Националисты планируют создать новый очаг боевых действий на островах у Казачьих Лагерей. На Запорожском направлении русские бойцы продвигаются к северным окраинам посёлка Работино. Отражены штурмы ВСУ северо-западнее села Вербовое. На Времевском направлении воины армии России контролируют значимые высотки в селе Старомайорское, атакуя с востока и юга. В Николаевской области уничтожен склад боекомплекта и тяжелой техники ВСУ, сообщает подполье.