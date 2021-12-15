Пуск ракеты новейшего противолодочного комплекса провели на Тихоокеанском флоте

Успешный пуск ракеты новейшего противолодочного комплекса "Ответ" осуществлён с корабля Тихоокеанского флота в Японском море.

Согласно информации Минобороны РФ, ракета была выпущена с фрегата "Маршал Шапошников". Ей удалось поразить подводную цель.

В министерстве сообщили, что корабельный комплекс "Ответ" предназначается для уничтожения подлодок. Стрельба осуществляется из универсальных пусковых установок, позволяющих использовать крылатые ракеты "Оникс" и "Калибр".

Согласно сведениями из открытых источников, ракета комплекса содержит малогабаритную торпеду, которая сбрасывается на парашюте в районе нахождения цели и самостоятельно находит её при помощи гидроакустической головки наведения.

Максимальная дальность стрельбы "Ответа" составляет 50 километров, глубина поражения — до 800 метров.

Противолодочными ракетными комплексами планируется вооружать корабли классов "корвет", "фрегат" и "крейсер".

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