Ракета "Циркон" в ходе испытаний успешно поразила цель на удалении более 400 км

На Северном флоте успешно выполнили стрельбу ракетой "Циркон" в рамках цикла её испытаний. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По информации ведомства, пуск ракеты произвёл фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" из акватории Белого моря. Экипаж корабля выстрелил по мишени, расположенной на удалении свыше 400 километров, и успешно поразил её.

"Полёт гиперзвуковой ракеты соответствовал заданным параметрам", — отмечается в сообщении.

Напомним, испытания "Циркона" проводятся в ноябре-декабре. Всего планируется выполнить пять пусков гиперзвуковой ракеты по морским и береговым целям.

Ранее сообщалось о заключении в августе 2021 года контракта на поставку "Цирконов" Минобороны РФ. Планируется, что ракеты поступят на вооружение Военно-морского флота РФ с 2022 года.

По данным источника ТАСС, близкого к военному ведомству, серийное изготовление "Цирконов" для ВМФ уже началось в Реутовском НПО машиностроения.

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