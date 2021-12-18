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NI: РФ больше не считает морским гигантом авианосную ударную группу ВМС США

Силовые структуры

Россия больше не считает морским гигантом авианосную ударную группу ВМС США, которую также называют "ковчегом демократии". Такое мнение выразил корреспондент National Interest Марк Эпископос.

NI: РФ больше не считает морским гигантом авианосную ударную группу ВМС США

По его словам, у политиков из РФ и Соединённых штатов совершенно разные представления о том, что такое военно-морская мощь.

  • Как отметил журналист, Россия — сухопутная держава, использующая флот только для охраны границ, а США нуждаются в постоянном укреплении морских структур для глобального противостояния.

Также Эпископос напомнил, что в РФ нет собственных авианосных ударных групп. Тем не менее, подчеркнул журналист, в Кремле осознают масштабы угрозы. Для отражения возможных атак НАТО российские специалисты разрабатывают современную технику другого назначения, сказано в публикации.

Обозреватель National Interest высоко оценил гиперзвуковую ракету РФ "Циркон" и подводный беспилотный аппарат с ядерным двигателем "Посейдон".

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