Россия больше не считает морским гигантом авианосную ударную группу ВМС США, которую также называют "ковчегом демократии". Такое мнение выразил корреспондент National Interest Марк Эпископос.
По его словам, у политиков из РФ и Соединённых штатов совершенно разные представления о том, что такое военно-морская мощь.
Также Эпископос напомнил, что в РФ нет собственных авианосных ударных групп. Тем не менее, подчеркнул журналист, в Кремле осознают масштабы угрозы. Для отражения возможных атак НАТО российские специалисты разрабатывают современную технику другого назначения, сказано в публикации.
Обозреватель National Interest высоко оценил гиперзвуковую ракету РФ "Циркон" и подводный беспилотный аппарат с ядерным двигателем "Посейдон".
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