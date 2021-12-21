Новейшая российская подлодка провела пуск ракеты "Калибр" в Японском море

Успешный пуск крылатой ракеты "Калибр" выполнил экипаж новейшей дизельной подлодки "Петропавловск-Камчатский".

Как сообщает Минобороны РФ, пуск ракеты был произведён в Японском море. Стрельба велась из подводного положения по наземной цели.

"В расчётное время ракета поразила береговую мишенную позицию на тактическом поле Сюркум. Дальность стрельбы превысила 1000 километров", — говорится в сообщении.

По информации министерства, в обеспечении ракетной стрельбы были задействованы корабли, самолёты и БПЛА Тихоокеанского флота.

Экипаж "Петропавловска-Камчатского" перед пуском "Калибра" осуществил скрытный выход в район выполнения этой задачи. Кроме того, подводники отработали алгоритм действий при ракетной стрельбе высокоточным оружием.

Как сообщили в Минобороны, новейшая подлодка прибыла на главную базу ТОФ меньше месяца назад в составе отряда кораблей, совершившего переход с Балтийского флота.

На Тихоокеанском флоте "Петропавловск-Камчатский" стал одной из первых дизель-электрических подлодок, которые способны нести на вооружении крылатые ракеты "Калибр".

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