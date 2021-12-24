Экс-подполковник СБУ Прозоров: британские наёмники "плотно обживают" Украину

Британские наёмники охраняют строителей и специалистов по логистике из числа соотечественников, строящих военно-морскую базу на юге Украины. Об этом заявил экс-подполковник СБУ Василий Прозоров.

По его словам, сотрудники частной военной компании Великобритании "плотно обживают" юг страны, передаёт РИА Новости.

"Прописались в Николаеве, куда на авиабазу Кульбакино регулярно приходят борта из Альбиона", — сказал Прозоров.

Он добавил, что наёмники следят за безопасностью строителей, а также охраняют самолёты и грузы в Николаеве. При этом бывший подполковник СБУ не смог назвать конкретное количество британцев на юге Украины.

Ранее в украинском оборонном ведомстве сообщали о том, что в Очакове на Чёрном море и Бердянске на Азове начинается строительство двух крупных военно-морских баз.

Ещё летом Лондон и Киев подписали документ о сотрудничестве в наращивании боевого потенциала Украины.

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