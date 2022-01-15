EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Екатерина Широкова

Клинцевич предложил выдавать оружие только отслужившим в армии

Силовые структуры

Оружие можно выдавать только после 21-го года, служившим в армии и прошедшим тщательную психологическую проверку, заявил глава Союза ветеранов Афганистана, экс-сенатор Франц Клинцевич.

Патроны
 

По его словам, новый закон об оружии предполагает ряд поправок, которые необходимо принять для его безопасного оборота среди гражданских.

"Мы приходим к тому, что возникает проблема, когда психически неуравновешенные люди в силу каких-то обстоятельств имеют доступ к оружию, а потом совершают тяжелейшие преступления", — пояснил Клинцевич в беседе с Народными новостями. — "Оружие надо выдавать после 21 года, после того как ребята отслужили в армии".

Экс-сенатор отметил, что при этом необходимо учитывать, что некоторые регионы России считаются промысловыми и люди живут охотой.

"Необходимо учитывать национальные особенности: где-то охотничий промысел является частью жизни людей, основным заработком. В законе эти вещи предусмотрены. Несмотря на то, что охотники где-то будут недовольны излишними контрольными мерами, в обществе это воспримут положительно. Самое дорогое — жизнь людей. Недопустимо рисковать жизнями детей", — подчеркнул Клинцевич.

Ранее Pravda. Ru писала, что ужесточить контроль над выдачей оружия, власти предложили после трагедии в Казани. 11 мая 2021 года 19-летний Ильназ Галявиев зашёл в школу №175 Казани, взорвал два СВУ и произвёл несколько выстрелов из помпового ружья.

Спустя три месяца страшная ситуация повторилась в Перми. Там стрелок открыл огонь на поражение в Пермском государственном университете. Молодой человек приехал на такси к учебному заведению и, не скрывая оружия, вошёл в здание. В результате стрельбы погибли шесть человек.

Подростки в TikTok начинают подражать казанскому стрелку
Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Александр Артамонов
Темы франц клинцевич
Новости
Американские диетологи: кофе может привести к деменции
Клинцевич предложил выдавать оружие только отслужившим в армии
В Подмосковье бабушки стали помогать коммунальщикам в уборке снега
В Минюсте РФ назвали ещё два СМИ-иноагента
Попова рассказала о свойствах штамма COVID-19 "омикрон"
В Подмосковье женщине предъявили обвинение в организации убийства мужа
В МГУ рассказали о давлении со стороны семьи Тепляковых
Работники дома престарелых показали комнату Куравлёва
Мясников: "Как бы борьба с "омикроном" не оказалась хуже самого "омикрона"
Тяжелобольной Леонид Куравлёв не желает видеть дочь
Последние материалы
Клинцевич предложил выдавать оружие только отслужившим в армии
В Подмосковье бабушки стали помогать коммунальщикам в уборке снега
В Минюсте РФ назвали ещё два СМИ-иноагента
Эксперт рассказала, как отличить натуральный продукт от подделки
Попова рассказала о свойствах штамма COVID-19 "омикрон"
В Подмосковье женщине предъявили обвинение в организации убийства мужа
В МГУ рассказали о давлении со стороны семьи Тепляковых
Работники дома престарелых показали комнату Куравлёва
Мясников: "Как бы борьба с "омикроном" не оказалась хуже самого "омикрона"
Тяжелобольной Леонид Куравлёв не желает видеть дочь
Популярное
Южная Америка
Россия подготовилась к развёртыванию военных баз на Кубе и в Венесуэле

Россия подготовилась к развёртыванию военных баз в Венесуэле и на Кубе. "Путин всё поставил на кон", - считают в Латинской Америке. 

Россия подготовилась к развёртыванию военных баз на Кубе и в Венесуэле
Эксперт: США не смогут предугадать ответ РФ на отказ дать гарантии безопасности
Мир. Новости мира
Эксперт: США не смогут предугадать ответ РФ на отказ дать гарантии безопасности
Мир. Новости мира
Лавров обратил внимание Запада на угрозы Зеленского в адрес России
Мир. Новости мира
Гражданка России и мать троих детей погибла во время погромов в Казахстане
Любовь Степушова Россия подготовилась к развёртыванию военных баз на Кубе и в Венесуэле Любовь Степушова Ирина Гусакова "Это шутка?" Сильвио Берлускони претендует на главную должность в Италии Ирина Гусакова Ирина Шлионская Что делать, если ваш босс оказался абьюзером Ирина Шлионская
Здоровье
Как избежать заражения "омикроном" в общественных местах, рассказала терапевт
Мир. Новости мира
Il Giornale: америнцев ужаснула одна из фраз замглавы МИД России Рябкова
Гинцбург заявил, что легко перенёс заражение "омикроном" благодаря "Спутнику V"
Здоровье
Гинцбург заявил, что легко перенёс заражение "омикроном" благодаря "Спутнику V"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников