Клинцевич предложил выдавать оружие только отслужившим в армии

Оружие можно выдавать только после 21-го года, служившим в армии и прошедшим тщательную психологическую проверку, заявил глава Союза ветеранов Афганистана, экс-сенатор Франц Клинцевич.

По его словам, новый закон об оружии предполагает ряд поправок, которые необходимо принять для его безопасного оборота среди гражданских.

"Мы приходим к тому, что возникает проблема, когда психически неуравновешенные люди в силу каких-то обстоятельств имеют доступ к оружию, а потом совершают тяжелейшие преступления", — пояснил Клинцевич в беседе с Народными новостями. — "Оружие надо выдавать после 21 года, после того как ребята отслужили в армии".

Экс-сенатор отметил, что при этом необходимо учитывать, что некоторые регионы России считаются промысловыми и люди живут охотой.

"Необходимо учитывать национальные особенности: где-то охотничий промысел является частью жизни людей, основным заработком. В законе эти вещи предусмотрены. Несмотря на то, что охотники где-то будут недовольны излишними контрольными мерами, в обществе это воспримут положительно. Самое дорогое — жизнь людей. Недопустимо рисковать жизнями детей", — подчеркнул Клинцевич.

Ранее Pravda. Ru писала, что ужесточить контроль над выдачей оружия, власти предложили после трагедии в Казани. 11 мая 2021 года 19-летний Ильназ Галявиев зашёл в школу №175 Казани, взорвал два СВУ и произвёл несколько выстрелов из помпового ружья.

Спустя три месяца страшная ситуация повторилась в Перми. Там стрелок открыл огонь на поражение в Пермском государственном университете. Молодой человек приехал на такси к учебному заведению и, не скрывая оружия, вошёл в здание. В результате стрельбы погибли шесть человек.