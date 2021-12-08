В МВД заявили о необходимости изменить законодательство об оружии

В МВД России предложили внести ряд поправок в закон "Об оружии". Так, согласно сообщению ведомства, некоторые из них коснуться проверки соответствия патронов.

Сейчас исследование по соответствию криминалистическим требованиям боеприпасов к гражданскому и служебному оружию проверяет специальное ведомство.

"Предлагается внести изменения в статью 7 ФЗ "Об оружии", наделив МВД России полномочиями по проведению экспертных исследований и выдаче заключения о соответствии патронов к гражданскому и служебному оружию криминалистическим требованиям", — цитирует выдержки из документа ведомства РИА Новости.

Согласно информации, письмо с инициативой МВД направило в Минпромторг РФ.

Ранее Pravda.Ru писала о расширении полномочий МВД и ФСБ России в части блокировки банковских карт. Так, структуры могут "заморозить" переводы средств граждан без решения суда, если со счёта были проведены подозрительные операции. К примеру, если владельца заподозрили в финансировании экстремизма или терроризма, а также в покупке наркотических средств.

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