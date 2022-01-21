Sky News: на Украину переброшены бойцы элитного военного подразделения Британии

Власти Великобритании направили порядка 30 военных из элитной Армейской бригады специальных операций на Украину, передаёт Sky News.

По информации издания, эксперты из Британии будут показывать украинским военнослужащим, как правильно использовать современное оружие во время боевых действий.

"Около 30 элитных британских военных прибыли на Украину, чтобы обучить специалистов украинских Вооружённых сил применению новых противотанковых средств, переданных Великобританией", — сказано в материале.

Бойцов британского полка рейнджеров доставили на Украину на военных самолётах. Также в статье сообщается, что за последние несколько дней Великобритания перебросила на территорию Украины примерно две тысячи противотанковых ракетных установок.

Запад регулярно обвиняет Москву в "агрессивных намерениях" по отношению к Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что РФ передвигает войска лишь по своей территории и не собирается нападать на украинские земли.