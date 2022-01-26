"Специальное конструкторское бюро" передало российским военным партию реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град". Боевые машины РСЗО созданы на "Мотовилихинских заводах".
Как сообщает "Ростех", "Специальное конструкторское бюро", входящее в состав холдинга "Технодинамика" госкорпорации "Ростех", передало в подразделения Минобороны РФ партию "Градов" в современной модификации.
Военные системы оборудованы автоматизированной системой управления наведения и огнём. Эта модификация помогает сократить время развертывания на огневой позиции. Максимальная дальность стрельбы составляет 40 километров, а полный залп из 40 снарядов калибра 122 миллиметра "Град" осуществляет за 20 секунд.
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