В Минобороны России получили партию "Градов"

"Специальное конструкторское бюро" передало российским военным партию реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град". Боевые машины РСЗО созданы на "Мотовилихинских заводах".

Как сообщает "Ростех", "Специальное конструкторское бюро", входящее в состав холдинга "Технодинамика" госкорпорации "Ростех", передало в подразделения Минобороны РФ партию "Градов" в современной модификации.

Военные системы оборудованы автоматизированной системой управления наведения и огнём. Эта модификация помогает сократить время развертывания на огневой позиции. Максимальная дальность стрельбы составляет 40 километров, а полный залп из 40 снарядов калибра 122 миллиметра "Град" осуществляет за 20 секунд.

Ранее в ДНР сообщили о подготовке ВСУ к активным боевым действиям.

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