Военные эксперты отмечают, что в Чёрном море собирается небывалая за много лет корабельная ударная группировка кораблей российских флотов.
Состав КУГ — без учета малых ракетных кораблей и малых противолодочных кораблей Черноморского флота РФ:
"Также вдогон атлантической группировке Балтийский флот вытолкнул еще два корвета, которые в Кельтском море пошли на юг — к Гибралтару",- сообщают авторы проекта "Русский инженер".
Возможностей этой ударной группировки специалисты описывают так: "Крейсера типа Москва имеют на борту систему ПВО С-300Ф, с дальностью до 100 км и боекомплектом до 150 ракет большого радиуса в общей сумме. То есть создают мощный зонтик ПВО для всей группировки".
На фрегатах размещены пусковые установки системы "Калибр", которые предназначены для ударов по точечным береговым целям, суммарно не менее 50 ракет, плюс ещё ракеты с МРК (малые ракетные корабли) и подводных лодок. Плюс на крейсерах стоят скорострельные арт-установки, который (почти в темпе пулемёта) могут выпускать по берегу или морским целям снаряды по 33 кг. на дальность до 27 км.
Говоря о потенциальных возможностях применения такой мощи, эксперты предполагают — "при необходимости высадиться под Одессой в ответ на атаку Крыма или Донбасса, ПВО крейсеров полностью лишит возможности использовать против них авиацию, артиллерия погасит очаги сопротивления на берегу, а комплексы "Калибр" не допустят применения каких либо противокорабельных систем".
В свою очередь 13 БДК могут перекинуть до двух бригад морской пехоты (около 4000 человек каждая) с техникой — причам высадить прямо в порту либо пляжах любого приморского города.
Однако, военные отмечают — если не случится провокации, все "ограничатся просто учениями в Чёрном море".
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