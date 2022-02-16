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Автор Ольга Лебедева

Не видать Украине ракетных комплексов THAAD: США опасаются слива военной тайны

Силовые структуры

США не поставят на Украину ракетные комплексы THAAD из-за опасений не сохранить свою главную военную тайну.

Не видать Украине ракетных комплексов THAAD: США опасаются слива военной тайны

Как отмечает портал "ПолитПазл", установить THAAD в Харьковской области, как просит Украина, значит, превратить их в бесполезную груду металлолома.

Напомним, пару недель назад власти Незалежной предложили США защитить их от России с помощью установок THAAD — самой секретной системы, которая только есть у Пентагона. Они вообще только два раза покидали Америку — ставились на боевое дежурство в Румынии и Южной Корее.

Автор опубликованного на "ПолитПазле" материала уверен:

перебросить комплексы THAAD на Украину, которая намеревается ввязаться в войну с Россией, равнозначно тому, чтобы передать компоненты установок российским военспецам. И тогда технологии перестанут быть секретом и ЗРК С-400 и С-500 научатся обходить THAAD, лишив использование последних всякого смысла.

Кадры ракетных пусков с комплекса «Точка-У» на учениях «Союзная решимость - 2022»
Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Александр Артамонов
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