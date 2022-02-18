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Автор Петр Ермилин

Путин проверит боеготовность ядерной триады

Силовые структуры

Учения сил стратегического назначения пройдут под руководством верховного главнокомандующего пройдут завтра 19 февраля.

Как сообщили в Министерстве обороны РФ телеканалу Звезда, к учениям привлечены войска Южного военного округа, Черноморского и Северного флотов, Воздушно-космических сил и Ракетных войск стратегического назначения.

Учения с участием верховного главнокомандующего  были запланированы заранее. Такие мероприятия проводятся Министерством обороны на регулярной основе. Цель — проверка готовности расчётов и экипажей и надежности стратегического ядерного и не ядерного оружия.

Россию защищает только ядерное оружие
Автор: Петр Ермилин, Куратор: Александр Артамонов
ядерное оружие владимир путин
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