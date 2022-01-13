"Борей-А" неприятно удивил Вашингтон

Первые дни очередного новолетия ознаменовались громким и приятным событием для вооружённых сил России: 11 января 2022 года был спущен на воду второй серийный ракетоносец проекта 955 "Борей-А".

Подводный крейсер — детище ЦКБ "Рубин". Корабль строился семь лет и в самом прямом смысле слова, как и уже стоящие на боевом дежурстве его четыре собрата по серии, не имеет аналогов в мире.

До этого 25 декабря прошлого года новую субмарину торжественно вывели из эллинга. Подлодка должна быть передана флоту через 12 месяцев, а пока ей предстоят осенью комплексные испытания всех уровней.

Справка

АПЛ стратегического назначения "Генералиссимус Суворов" четвёртого поколения имеет длину корпуса 170 метров при ширине 13,5 метра и водоизмещении 24 тысячи тонн. Крейсер способен развивать ход в 30 узлов.

Появление нового российского "монстра" на театре потенциальной подводной войны — заметное событие, так как "Суворов" несёт 16 МБР "Булава" и, помимо этого, оснащён 6-10 ядерными блоками индивидуального наведения, обладающими свободой манёвра по тангажу и рысканию. В конструкции корабля предусмотрено восемь носовых 533-мм торпедных аппарата и шесть одноразовых неперезаряжаемых пусковых установок "Шлагбаум" для гидроакустического противодействия. Корпус крейсера построен с использованием стелс-технологий, затрудняющих его обнаружение даже при помощи самых современных технических средств.

Кстати, у наших недругов — стран НАТО, гордо провозгласивших себя морскими державами, — ничего подобного нет. Лодка не является развитием предыдущих проектов — это не переиздание "Антея" или "Щуки-Б", а совершенно новое слово в кораблестроении. Причём новейшая модель собрана без импортных комплектующих. И кстати, если верить профессионалам, шумят "Бореи-А" в четыре раза меньше, чем американская "Вирджиния".

Чем вооружён

Твёрдотопливные ракеты Р-30 "Булава", дремлющие на борту крейсера, может быть, и обладают меньшей боевой частью, чем американские аналоги (1150 килограммов против 2800), но дальность у них весьма высокая — 9300 километров и ненамного уступает Trident 2 (11 тысяч километров).

Преимущества нашей смертоносной техники совсем в других характеристиках.

Во-первых, "Булава" запускается по технологии сухого старта. Имеется в виду, что в отличие от жидкостных трёхступенчатых ракет, таких как всё ещё стоящих на вооружении Р29РМ, силовая установка Р-30 включается только на поверхности, а из шахты их выталкивает пороховой заряд. У жидкостных ракет был возможен только "мокрый" старт. У этих ракет есть специальный переходник, стыкующий их со стартовым столом. При наддуве баков шахта заполнялась водой. После выравнивания давления включался двигатель, и ракета покидала шахту. Такой метод давал характерные шумы, которые могли засечь гидроакустики противника. А вот предугадать момент сухого старта невозможно — всё происходит мгновенно.

Во-вторых, разгонный активный участок у "Булавы" гораздо короче. А ведь именно на этом отрезке ракета наиболее уязвима.

В-третьих и в-четвёртых, у "американца" нет никаких преимуществ для преодоления ПРО (даже короткого разгонного участка), да и тяжелее Trident 2 почти в два раза.

И, наконец, в-пятых, боевые блоки нашей ракеты — маневрирующие. В довершение отметим, что на них установлены секретные стелс-средства. И этим всё сказано — сбить их фактически невозможно.

Наши АПЛ уже в серии

Тут важно отметить, что Россия уже запустила АПЛ этого проекта в серию. Так, головной корабль "Князь Владимир" поступил на вооружение уже полтора года назад, в июне 2020-го. Причём построено пять "Бореев-А" и ещё пять, включая пока только спущенный на воду "Генералиссимус Суворов", строятся. "Дмитрий Донской" и "Князь Потёмкин" уже на стапелях. А ведь будут и "Император Александр III", и "Князь Пожарский"…

"Борей-А" — основной тип атомного крейсера России, как минимум, до середины XXI века. И нести боевую службу ему предстоит буквально везде — в Атлантическом, Северном Ледовитом и Тихом океанах.

А что у США?

США решили создать нечто подобное нашим "Бореям" на замену отслужившим своё 14 "Огайо". Но эти АПЛ даже пока не заложены. Речь идёт о проекте "Колумбия", обладающем схожими пропорциями по длине, ширине и высоте с нашими лодками-одноклассницами. Только вот цена у них обещает быть в 14 раз больше.

Всего военно-морской флот США должен получить 12 стратегов типа "Колумбия" с 12 новыми ракетами Trident 2 в варианте D5 на борту каждой.

На сегодня размеры подводных флотов наших стран вполне сопоставимы — около 70 субмарин у России и США. Но технологически мы опережаем американцев.

В Вашингтоне это хорошо понимают и наращивают темпы производства уже существующих моделей, таких как "Вирджиния". С 2011 года верфи по ту сторону океана работают в круглосуточном режиме.

Но и у нас военные корабелы торопятся.

"Уже более 20 лет не было такой массовой закладки, постройки и приёма. С 1991 года страна не принимала столько боевых кораблей в части, касающейся ракетных подводных крейсеров. На следующий год у нас в планах приём достаточно большого количества кораблей. Думаю, что севмашевцы не подведут", — отметил на церемонии выхода из эллинга "Генералиссимуса Суворова" Главнокомандующий ВМФ Николай Евменов.

Так что, похоже, права редакция китайского издания NetEase, которая с плохо скрываемым удовлетворением констатировала, что "спуск на воду российской подводной лодки проекта "Борей-А" "Генералиссимус Суворов" доставит массу неприятностей США и удержит их от попыток военных провокаций в отношении России".