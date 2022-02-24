Минобороны: Россия не наносит ударов по украинским городам

Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по украинским городам. Об этом сообщили в Министерстве обороны страны.

Представитель ведомства отметил в интервью РИА Новости, что Вооружённые силы РФ не угрожают безопасности мирного населения.

Однако они намерены вывести из строя военную инфраструктуру, объекты ПВО, военные аэродромы, авиацию ВСУ. Армия России уже приступила к таким действиям с помощью высокоточных средств поражения целей.

"Гражданскому населению ничего не угрожает", — уверяет источник издания в Минобороны.

Ранее президент РФ Владимир Путин обратился к нации. Он заявил, что Россия начинает проведение специальной военной операции в Донбассе. При этом глава государства подчеркнул: в планы страны не входит оккупация всей Украины. Он также призвал украинских военных не исполнять "преступные приказы" Киева, сложить оружие и пойти домой.