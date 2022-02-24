Подразделения и военнослужащие Вооружённых сил Украины массово покидают свои позиции, бросая оружие. Об этом сообщает Минобороны РФ со ссылкой на данные разведки.
В ведомстве подчеркнули: украинские военные, решившие сложить боевую технику, не подвергаются ударам. Ранее им порекомендовали отправиться домой к своим семьям.
Кроме того, представители Минобороны РФ утверждают, что мирное население Украины находится в полной безопасности, так как ВС РФ не наносят ударов по городам страны, передаёт ТАСС.
"Высокоточное оружие используется лишь для вывода из строя военной инфраструктуры — объектов ПВО, военных аэродромов, авиации ВСУ", — пояснили в профильном ведомстве.
Также Минобороны опровергает заявление главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о якобы сбитых российских самолётах. Эту информацию в РФ назвали "полным враньём".
Ранее президент России Владимир Путин во время обращения к нации заявил, что РФ начинает военную спецоперацию в Донбассе.
45-ый президент США Дональд Трамп восхитился стратегией Владимира Путина в Донбассе, заявив, что российский лидер перехитрил Джо Байдена.