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Автор Игорь Рябов

Армия России блокировала украинский город Чернигов

Силовые структуры

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил о блокировке Вооруженными силами РФ украинского города Чернигова.

Армия России блокировала украинский город Чернигов

Также российские десантники, которые 24 февраля высадились в районе аэродрома Гостомель, заблокировали Киев с запада.

По словам Конашенкова, военнослужащие армии Украины почти не принимают участия в боевых действиях, тогда как батальоны нацистов оказывают серьёзное сопротивление российским войскам.

Ранее подразделения ВДВ России захватили аэродром Гостомель, который находится в пригороде Киева. В операции по высадке десанта были задействованы более 200 вертолётов. В ходе зачистки аэродрома были уничтожены 200 националистов Украины, сообщили в Минобороны РФ.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации, направленной на защиту мирного населения в Донбассе. Её цель — демилитаризация и денацификация Украины.

Военная операция России на Украине: Взрывы в Киеве, Зеленский о мобилизации, новые санкции США
Автор: Игорь Рябов, Куратор: Александр Артамонов
Темы киев украина владимир путин игорь конашенков
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