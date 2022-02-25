Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил о блокировке Вооруженными силами РФ украинского города Чернигова.
Также российские десантники, которые 24 февраля высадились в районе аэродрома Гостомель, заблокировали Киев с запада.
По словам Конашенкова, военнослужащие армии Украины почти не принимают участия в боевых действиях, тогда как батальоны нацистов оказывают серьёзное сопротивление российским войскам.
Ранее подразделения ВДВ России захватили аэродром Гостомель, который находится в пригороде Киева. В операции по высадке десанта были задействованы более 200 вертолётов. В ходе зачистки аэродрома были уничтожены 200 националистов Украины, сообщили в Минобороны РФ.
Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации, направленной на защиту мирного населения в Донбассе. Её цель — демилитаризация и денацификация Украины.
Американская база была уничтожена в Очакове Николаевской области.