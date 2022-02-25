Армия России блокировала украинский город Чернигов

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил о блокировке Вооруженными силами РФ украинского города Чернигова.

Также российские десантники, которые 24 февраля высадились в районе аэродрома Гостомель, заблокировали Киев с запада.

По словам Конашенкова, военнослужащие армии Украины почти не принимают участия в боевых действиях, тогда как батальоны нацистов оказывают серьёзное сопротивление российским войскам.

Ранее подразделения ВДВ России захватили аэродром Гостомель, который находится в пригороде Киева. В операции по высадке десанта были задействованы более 200 вертолётов. В ходе зачистки аэродрома были уничтожены 200 националистов Украины, сообщили в Минобороны РФ.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации, направленной на защиту мирного населения в Донбассе. Её цель — демилитаризация и денацификация Украины.