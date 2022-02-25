Российский десант высадился у аэродрома Гостомель в Киевской области

Российские десантники высадились в районе аэродрома Гостомель, который находится в пригороде Киева, сообщило Министерство обороны РФ.

В операции, которая состоялась 24 февраля, участвовали более 200 вертолётов. С помощью станций радиоэлектронной борьбы Вооружённые силы РФ подавили все украинские системы противовоздушной обороны в районе высадки и полностью изолировали территорию с воздуха, обеспечив подразделениям ВДВ безопасную высадку, отметили в Минобороны РФ.

В ходе захвата аэродрома российские военные уничтожили более 200 украинских националистов. При этом никто из десантников не пострадал.

Ранее армия России начала на Украине спецоперацию, направленную на защиту жителей Донбасса, а также на демилитаризацию и денацификацию страны.